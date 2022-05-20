本土確診狂飆，不少人躲在家裡不出門，但還是有不少人要為了生計賺錢，重症暨胸腔科醫師黃軒透露，辦公室最髒的地方就是自己的辦公桌，有研究指出辦公桌的桌面比馬桶蓋髒400倍，提醒大家在辦公室工作，除了要定期清理桌面，離開位置務必戴好口罩，包包也千萬不要隨便放在地板上。

黃軒今在臉書上發文說，辦公室最髒且最危險的地方，就是自己的辦公桌，因為這裡是最容易忽略打掃的。有研究指出，在辦公室內的12個地方採集樣本，個人辦公桌的桌面，比起廚房桌子髒了100倍，更是比馬桶蓋髒了400倍。

黃軒指出，辦公桌最髒的物品排行榜，冠軍是電話，每平方有2萬5127隻細菌；第二名是桌面，每平方有2萬0127隻細菌；再來是鍵盤，每平方有3295隻細菌；最後則是滑鼠，每平方有1676隻細菌。

黃軒解釋說，大家常在自己的辦公桌吃飯，那些不小心掉落的食物碎屑與飲料殘汁，就是細菌滋生的最佳培養皿；如果忘記經常清洗桌面或是常用的辦公物品，這樣細菌在表面生長後，是有可能再傳染給自己而不自知的。

黃軒建議，想減少辦公桌的骯髒，每天至少要清潔桌面與用過的物品1次，可透過抗菌濕巾或消毒用品；另也盡量避免在桌面上用餐，如果無法，那就要確保並及時清潔掉食物與飲料的殘渣，最後就是勤洗手，並定期消毒桌子與相關辦公物品。

黃軒也說，如果辦公室內有病毒污染，空氣流通不佳恐讓病毒不能散掉，那就會變得更加嚴重；而辦公室中最好的隔板，其實是自己的口罩，提醒大家離開座位，最好就把口罩戴起來。而且包包也別亂放，千萬不要放到地上，因為咳嗽和打噴嚏的飛沫都會往地面上噴，所以最好還是把包包放在抽屜或櫃子裡面比較好。