《一家團圓》「疫」外頻傳，先是李燕、張郁婕、余秉諺確診，沒想到陸續康復歸隊後，又傳出林珮君、江宏恩確診，如今在劇中飾演讓人氣得牙癢癢的小三「莫妮卡」許鈞鈞也確診，她則無奈表示：「這病毒來的太突然也讓我毫無防備」。

許鈞鈞稍早在臉書發文，一開頭就寫道：「是的，莫尼卡也淪陷了」，宣布自己確診新冠肺炎，無奈表示：「這病毒來的太突然也讓我毫無防備」，她透露18號一早到公司驗出淺淺第二條線，一度疑惑到底幾條線時，工作人員很機警讓她再驗一次，結果出爐是「陽性」2條線，讓她當下整個傻住，畢竟沒有覺得身體不適，只是覺得那幾天下雨變的有點冷，接著吐露心情：「突然確診⋯真的會慌亂」。

許鈞鈞快篩陽性後，劇組工作人員馬上查能去哪裡PCR，還提醒要記得帶2個篩劑去，讓她當下對製作單位感到歉意，畢竟當天自己的場次很多又是一早，臨時改場次絕對折騰到許多人，隨後便到北士科車來速篩檢站，她也描述整個流程：「確診者可以開車來，不會接觸到任何人，不用搶線上預約，用車子排隊領號碼牌即可，專人（整套防疫服）給表單，確診者車上自行填寫後，之後在打開車窗PCR篩檢、拿藥、專用車道駛離」，整個流程不會接觸到任何人。

許鈞鈞表示接下來要暫時閉關，還不忘跟戲迷喊話：「等養好身子再來吵架了，放心～我會繼續出來使壞的，先讓你們喘口氣先」，對此，網友紛紛留言打氣：「早日康復，一定要好好的喔 」、「早日康復，加油，我要看妳演戲啊」、 「期待你再出來吵架」。