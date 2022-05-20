【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣新銳小提琴家林品任愛唱歌，也很會唱歌，現在他唱歌唱到高雄衛武營與國家音樂廳，令人嘖嘖稱奇。

林品任在這場音樂會之後，他就要飛美國，於下（6）月24日在美國卡內基音樂廳史坦主廳，舉行首演音樂會。這是他在2018年獲得「第10屆美國印第安納波利斯國際小提琴大賽」首獎，獎項回饋之一就是可以受邀到紐約卡內基音樂廳舉行獨奏會，因為疫情，相隔了4年才讓榮耀落實。

紐約卡內基音樂廳舉行獨奏會，該廳約2800個座位，對獨奏家來說是一大挑戰，但包括海飛茲（Heifetz，1901-1987）在內的偉大音樂人，無不以在該音樂廳演出為榮。

為了迎接該音樂會，林品任全力作準備，從曲目安排，到調適有大型觀眾席的壓力，尤其，在演出之前，他還會在卡內基音樂廳將獨奏會曲目做錄音發行，作為印第安納波利斯國際小提琴大賽的獎品之一。

因此，他選擇在台灣先行熱身，一來把近年學習成果，與國人分享。再者也習慣一下演奏大廳的感覺，5月15日在高雄衛武營音樂廳，昨晚則在台北國家音樂廳演出。

18日晚的音樂會，取名「璀璨系列—林品任卡內基音樂廳行前獨奏會 」在國家音樂廳舉行，由王家珍 （Chelsea Wang ）擔任鋼琴伴奏。林品任穿著合身黑色立領西服，帥氣十足，王家珍則一身紅，映照舞台。

這次演出曲目的安排，煞費苦心。有如他恩師亞倫．羅桑（Aaron Rosand，1927-2019 ）生前叮嚀，一場獨奏會曲目安排，不能每一首都是主菜，得要有層次，前菜、主餐到甜點，讓人有柳暗花明又一村的期待。林品任銘記於心，因此推出的曲目，包括韋塔里「G小調夏康舞曲」、史特勞斯「降E大調小提琴奏鳴曲」、柯瑞良諾「小提琴奏鳴曲」與弗若洛夫「波吉與貝絲」音樂會幻想曲，外加安可曲，充滿層次與多樣性。林品任的琴聲，非常具歌唱性，肢體表情外，音符的感染力非常強，昨晚讓樂迷，喜出望外，喝采連連。

林品任從小就充滿音樂天賦，2008年考取美國寇蒂斯音樂學院，師事亞倫．羅桑、2013年起就讀於美國茱莉亞音樂學院，2013年拿下日本仙台國際音樂大賽冠軍，2015年姚阿幸國際小提琴大賽第3名；2016年波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽獲獎，以及2018年第十屆美國印地安納波里斯國際小提琴大賽金牌，是首位華人金牌。他的琴音與人一樣清新脫俗，又溫暖動人，深具音樂性。

對林品任的音樂學習與做人處事影響深遠的恩師亞倫．羅桑，於3年前以92歲之齡過世，林品任以演出，向恩師致敬。

林品任回憶亞倫．羅桑指導他琴藝以及參加各種國際大賽的經驗。林品任說，他一開始參賽，也曾被恩師阻擋下來，因為老師給他重要觀念，要參加國際比賽，一定要做好萬全準備，國際大賽是大舞台，不是試水溫，務必要拿出最好的一面。

當時他一心想鶴立雞群，被攔下來的感覺，有如潑冷水，懊惱沮喪，但後來逐漸發現其中的智慧，他開始低調務實地跟著老師的腳步練琴，直到真正符合水平。

18日晚音樂會一開始，就是韋塔里《G小調夏康舞曲》，充滿義大利風，憂傷又炙熱，無比浪漫，據說該曲是小提琴巨擘海飛茲第一次到卡內基音樂廳舉行獨奏會時的曲目，林品任希望用該曲子向恩師亞倫．羅桑致敬，典型在夙昔。

亞倫·羅桑父親是波蘭人，母親為俄國人，9歲就以神童之姿上台舉辦獨奏會，小提琴啟蒙老師是薩梅替尼（Leon Sametini，18 86-1944）自老大師易沙意（Eugene Ysaye，1858-1931）延續下來的傳統，讓他的琴音溫暖，功力深厚，音樂豐沛。林品任一脈傳承，溫厚琴韻，其來有自。

至於史特勞斯「降E大調小提琴奏鳴曲」，據說是林品任近年新練曲目，從未演出過。該曲頗具君臨天下的英雄霸氣，勝利凱旋的氣勢，振奮人心。

下半場林品任選了美國作曲家、也是知名電影配樂家柯瑞良諾（Corigliano，1938-）的「小提琴奏鳴曲」，充滿新古典風格，細膩入微，加上作曲家的個人特色，果然餘音繚繞，久久不散。該曲是林品任不忘來時路，對於負笈美國學習音樂多年，豐饒美國文化，給予他充沛滋養，他特別珍惜也予以正向回應。

弗若洛夫「波吉與貝絲」音樂會幻想曲，改編自美國作曲家蓋西文（Gershwin，1898-1937）「波吉與貝絲」歌劇，林品任喜歡作曲家把歌劇中各式各樣美麗好聽的旋律，巧妙置放其中，彷彿集眾家精彩，演奏起來非常過癮。

林品任家在台中，很早就出國深造，台灣是他熱愛的土地，樂友對他熱情￼相挺，￼疫情持續，台灣還是給他許多演出的機會與支持，這種情誼，讓他刻骨銘心，永遠銘記。

林品任的安可曲有兩首，先是以克萊斯勒(Fritz Kreisler, 1875-1962）《中國花鼓》，犒勞樂友，全曲富含東方民俗風情，濃縮早年中國街頭賣藝風采，敲打花鼓，非常動聽。

第二首是創作歌手韋禮安（1987-）的《如果可以》，他先以小提琴伴奏後，然後在引吭高歌。音樂會結束後，國家音樂廳大樓等待簽名的隊伍，從1樓蜿蜒排到2樓，成為長長的人龍。

廳外自由廣場疫情檢疫站，兀自靜立在濃濃的夜嵐中，廳內人頭鑽動，粉絲熱情的不眠之夜。

如果可以

茫茫人海千年一眼相遇

月光下轉身 那就是妳

紅線劃過

深藏輪迴的秘密

我花光運氣

妳是我

賭上世界的決定

林品任會唱歌，也很會唱歌，明星架勢十足，深情款款，音色明亮，令人印象深刻。這樣的異稟天賦，是否被小提琴耽誤！？

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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