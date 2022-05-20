台驊投控再度出手買進航運股，19日公告買進陽明股票2800張，每股均價115.6元，但陽明大股東台灣港務公司5月13日才公告申報賣出陽明1萬張。兩大航海王對決，究竟股價來到低檔還是真正地板價還沒來，引發網友熱烈討論，「陽明顏董防線115」、「懂得都懂，軋爆老蘇」、「顏董摳訊來了」、「最懂海的男人出手了 還不買爆」。

台驊董事長顏益財過去曾買進逾2萬張陽明股票，以「一張不賣、奇蹟自來」形容航運前景，歷經去年貨櫃三雄股價瘋漲奇蹟，不少網友封他為「航海王」。至於近期航運股價跌跌不休，顏益財表示，目前貨櫃航運和貨代公司的股價被嚴重低估，將持續逢高調節、下修加碼、反覆操作、綿延不絕。

台驊19日公告，從去年9月6日到今年5月19日止，共買進陽明股票2800張，每股均價115.6元，總交易金額3.2億元。

而陽明第五大股東、持股5%的台灣港務公司，今年來兩度處分陽明股票，繼4月8日出售1.5萬張後，5月13日再公告申報賣出陽明1萬張。陽明13日收盤價123.5元，以港務公司持有成本12元計算，若全數順利脫手，約可增加11億元業外收入。

兩大航海王對陽明上演「你丟我撿」戲碼，引發PTT網友熱議，「總會贏的，五月營收內行的都懂」、「這個公布的時機點真會」、「顏董會買 182增資裝死 115抄底」、「上次長榮買在128 真的近期低點」、「最懂海的男人出手了 還不買爆」。

還有其他網友表示，「買了八個月到今天也是沒賺錢，要散戶幫忙抬轎嗎」、「港務公司公告要賣的一萬張 一張都還沒賣」、「運價不是連跌很久了嗎...」、「一堆套在航運的水手，真是不忍，還在期待什麼？」、「利多全都知道的產業還想漲回去200嗎？」、「笑死，買航運叫套牢，買GG叫長期投資」。