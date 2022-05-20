20日，是韓國三星電子副董事長，也是三星少主李在鎔原訂親赴法院聽審之日，但適逢美國總統拜登，上任一年多來首次來訪韓國等地，且還要參觀三星晶圓廠，因此，李在鎔不得不告假缺席。

聽審是法院或行政機關為有司法爭議者，尤其是被剝奪權益的一方，有機會公開陳述己見的大好機會。官司纏身的李在鎔本欲利用此機會好好辯駁一番，不過，再怎麼樣也比不過美國總統來訪來得重要。

韓媒報導，李在鎔將陪同拜登參觀離首爾約50公里，平澤市內全球最大的三星半導體廠。此行程之所以被外界矚目，是因為這是拜登自2021年元月宣示就職後，第一次來亞洲且韓國又是第一站。

自2021年8月遭假釋後的這位三星少東，對於法院聽審基本上無役不與，就是為了澄清在2015年，兩家三星公司高達80億美元的合併官司案。因為在2020年，韓國檢調指控李在鎔有操弄股價以及對財報動手腳的嫌疑。

外界解讀，李在鎔當初假釋出獄就是要抗衡台積電。事實證明，李在鎔重獲自由後，馬上拍板定案美國德州高達170億美元晶圓廠投資計畫。三星這座全新晶圓廠，主要生產先進製程的邏輯晶片，供應行動裝置、5G、高效能運算與人工智慧等產品使用。