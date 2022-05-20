美系外資對於大陸智慧型手機前景持續釋出負面看法，認為在晶片短缺逐漸需緩下，零組件的競爭將更嚴峻，點名亞股中好惡名單，其中，台股的台積電、聯發科均獲買進建議，但大立光卻是在賣出評等中。

美系外資表示，根據與智慧型手機業界訪談產業趨勢，對2022年智慧手機市場需求持負面看法，且隨著晶片組短缺的緩解，預計未來的競爭將更加激烈，然而，產品趨勢來看，現階段設計趨勢向高端和低端機型邁進，在高端機型上，大陸領先的智慧手機品牌製造商正在投資晶片組(例如OPPO Reno 8內部NPU)、軟體(定制操作系統更流暢高效的操作)和面板(可折疊手機)，而對於低端機型，傳音在市場上保持領先地位。

美系外資表示，以行動裝置生態系來說，業者傾向集成智慧手機、軟體和APP，強調高端機型可以吸引更多願意為內容、APP付費的用戶，進而推動ARPU 並支持品牌商通過用戶流量變現。美系外資表示，目前看到大陸5G市場已經飽和且上升周期即將結束。

第一季大陸新增5G用戶1.18億、5G手機出貨5400萬支，顯示出有54%的用戶計畫升級5G網絡但卻不購買新的智慧型手機，隨著市場飽和，預計智慧型手機零組件競爭恐加劇。相關個股建議買進聖邦微電子、上海韋爾半導體、立訊、瑞聲科技、聞泰科技、京東方、歐菲光、卓勝微、虹軟科技、聯發科(2454)、台積電(2330)和中芯國際，建議賣出ASM太平洋、江蘇長電、大立光(3008)、舜宇光學。