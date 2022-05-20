大陸國家主席習近平與美國總統拜登，未來數周可能會通電話。拜登今日稍後抵達南韓，展開上任後首個亞洲外訪行程，隨行的美國國家安全顧問蘇利文在空軍一號上表示，若未來數周拜登能再次與習近平通電話，不會感到驚訝。

蘇利文指出，美方多次表達對台海緊張局勢升溫的關切，並相信中國正透過在台灣與台海周遭的挑釁性軍事活動，令緊張局勢升級，同時相信若北京能減少導致緊張局勢的行動，將會有所助益，重申美國對台政策不變，支持基於美中三個聯合公報、台灣關係法與對台六項保證的一中政策。

蘇利文18日與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪通電話。蘇利文表示，已向中方反映華府對北韓核和導彈活動的擔憂，有關情況不符中美共同利益，促請中方考慮採取一切可行措施，減少平壤的挑釁行為，雙方亦有討論台灣問題。蘇利文又指，美國已經準備好應對北韓可能在拜登訪韓期間進行核試或試射導彈，已向中國表明，一旦北韓有挑釁行為，美方會調整區內的軍事態勢。