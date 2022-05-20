時值蔡英文總統任職滿六週年，中國國民黨20日召開「蔡英文慘澹520！無力解決『四高』壓力，人民很辛苦、青年很痛苦」記者會。國民黨副祕書長王育敏（圖中）表示，台灣人給蔡英文機會，但蔡卻沒給人民過好日子，台灣染疫人數已破百萬，死亡數也創新高，人民苦不堪言，但行政院長蘇貞昌還誇口政績，活在平行時空，不知人間疾苦。（粘耿豪攝）

蔡英文總統今就職滿6周年，國民黨體檢施政，直指蔡主政是口號治國，讓國人面臨痛苦指數高、房價高、物價高與青年失業率高等4高壓力。批評蔡的「空心」政策方案處理不了問題，是讓人民與青年背負的沈重壓力難以解決主因。

國民黨副秘書長王育敏表示，今年3月國人「痛苦指數」高達6.93％，是近10年來新高，反映出人民生活的拮据與壓力，蔡總統執政前曾說「人民值得過更好的生活」，現在卻是疫情還沒達高峰，人民痛苦指數已飆近頂峰。

蔡英文總統今就職滿6周年，國民黨體檢施政，直指蔡主政是口號治國，讓國人面臨痛苦指數高、房價高、物價高與青年失業率高等4高壓力。批評蔡的「空心」政策方案處理不了問題，是讓人民與青年背負的沈重壓力難以解決主因。（周志豪攝）

其次，王育敏說，據內政部統計，2021年第4季全國房價所得比達9.46倍，追平統計新高，民眾平均要不吃不喝逾9年才能在台灣買房，20至30歲8年級生在六都要付買房頭期款，也要不吃不喝3至8年，蔡總統主政高房價問題加劇。

王育敏也提到，今年4月消費者物價指數（CPI）年增率3.38％，續創9年半新高，其中外食費年增率更擴大為5.56％，刷新13年4個月紀錄，蔡總統執政下的通膨已吃掉人民微幅成長的薪資，物價高漲壓力更讓人民喘不過氣。

此外，王育敏說，今年3月份20至24歲青年失業率高達12.48％，是自去年9月以來新高，比日、韓、美、英等國都高，青年還是國內所有年齡層失業率增加速度最快族群，顯示我國青年不僅要面對低薪困境，可能連領低薪機會都沒有。

國民黨青年部前副主任詹為元表示，據世界銀行指標，發達國家房價收入比正常是1.8至5.5，發展中國家是3至6，以世界平均水準，台灣民眾應5至6年就買得起房子，目前國內房價收入比高達9.46，是人民問題？還是政府問題？

詹為元也提到，馬政府時期，國人可負擔房貸年齡，30至35歲占20.1％、35至40歲18.3％、40至45歲15.3％；蔡政府執政6年比例最高卻是35至40歲達19.3％、40至45歲為16.9％、30至35歲16％，買房時間能力拖晚，造成少子化惡性循環。

國民黨發言人柳采葳說，蔡總統曾推房市三箭，要改善居住正義問題，但青年現在不僅仍買不起房，租金就是沉重負擔，甚至讓租屋環境愈來愈嚴峻，在租金壓力下，現在年輕人不是一畢業即失業，是一畢業即地獄。

國民黨智庫前副執行長黃心華表示，國人現在面臨政治性與政策性雙重綠色通膨壓力，前者是因政府無視外界預警，企圖掩蓋欺騙導致物價不平衡；後者是如錯誤能源政策，將讓生活負擔加重，首當其衝的是弱勢家庭與青年，政府解方在哪？