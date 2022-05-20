國民黨18日確定徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，為政壇投下震撼彈。對此，曾連任桃園縣5屆加桃園市2屆議員的國民黨地方資深前輩劉茂群表示，黨主席朱立倫是桃園八德子弟，當地眷村族群眾多，故對國民黨情感最深反彈也最大，眷村老人家一提到朱就老淚縱橫；這次市長徵召徹底讓八德鄉親失望，他們抱怨電話接到手軟，年底只要桃園市長沒選上，朱一定會被要求下台。

劉茂群曾連任桃園縣第12、14、15、16、17屆縣議員，2014年桃園升格又連任兩屆桃園市議員，卸下公職後現專注地方公益活動；兩個女兒張碩芳、張碩芬已分別在國民黨市議員八德區與桃園區初選過關，年底兩女將同時參選。

劉茂群今日（20）接受香港媒體《中評社》訪問表示，桃園八德外省、眷村族群龐大，朱立倫本身也是八德子弟，該族群對國民黨的感情非同一般，這次桃園市長徵召之亂，八德反彈最用力，當地鄉親對朱徹底失望、傷心不已，眷村老人們一提到朱，各個老淚縱橫，他們也抱怨電話接不停。

劉茂群認為，現在基層與支持者們對朱立倫的不滿，源自當初的深厚期望，去年朱參選黨主席她還大聲幫忙拉票，結果沒想到朱竟這樣處理桃園市長問題，完全看不出主席的智慧與高度；希望朱不要低估桃園藍軍，不要把大家當笨蛋，更不要以為草率徵召張善政，桃園藍軍沒其他人好選就只好乖乖歸隊，中央如此不尊重地方將被反噬。劉預言，今年底不管國民黨拿到幾席，只要桃園市長輸了，朱絕對會被要求下台。