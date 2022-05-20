備受關注的大陸5月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，在連續三個月不變之後迎來下調。中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心20日公佈最新利率，1年期LPR為3.7％上月持平，5年期LPR為4.45％，較上月的4.6％大幅下調15個基點（BP），並被解讀此次利率的調降，有利於拉動按揭貸款及企業中長期貸款需求。

據財聯社引述東方金誠首席宏觀分析師王青表示，5月LPR報價單獨下調，表明貨幣政策正在加大逆週期調控力道，釋放明確的穩增長訊號，有助於激發市場主體融資需求，提振市場信心，為疫情緩解後的經濟反彈積蓄力量。

另有市場人士指出，受貨幣政策邊際向寬鬆推動，近段時間以銀行存單（NCD）收益率為代表的市場利率大幅下行，加上監管層著力降低銀行存款成本，存款利率也開始下調，後續1年期LPR也有下調可能。

稍早大陸人行在4月金融數據出爐後的答記者問中指出，未來將「充分發揮貸款市場報價利率改革效能，發揮存款利率市場化調整機製作用，推動降低銀行負債成本，進而帶動降低企業融資成本」，讓市場對5月LPR的下調預期強烈。

浙商證券指出，4月人行的降準0.25個百分點也對LPR報價有引導作用。個人按揭貸款利率及企業中長期貸款利率都是參考5年期以上LPR定價，此次利率的調降有利於拉動按揭貸款及企業中長期貸款需求。

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大陸LPR由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。