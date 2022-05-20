慧洋-KY(2637)今天召開股東常會，2021年受惠散裝航運榮景回歸，全年每股稅後盈餘11.05元，股東會通過配發現金股利5.5元，均為慧洋歷年以來新高。小股東會中發言踴躍，對於公司2年前股價23.6元到現在股價來到90元，對公司經營團隊努力相當滿意，至於於負債比問題，董事長藍俊昇指出，公司負債比6月就有機會降到50％，長期目標希望到30％。對於營運將持續樂觀向上，公司努力將成本降低，船隊作最適規模，景氣不好要虧的比別人少，景氣好賺得比別人多。

2022年第一季財報顯示，負債比已降至55％，較去年同期66％有顯著下降，營業利益率則達48％，維持在5成左右。藍俊昇回答小股東提問表示，4月底已經到52.8％，50％應該6月底就能達到，現在升息還債很重要，目標希望降到30％。

船隊佈局方面，慧洋仍維持一貫船舶汰舊換新政策，今年已如期交付5艘中小型散裝貨輪，其中三艘為符合最新第三期氮氧化物排放標準之環保節能船，目前旗下總計140艘散裝船舶，平均船齡為7年，未交付新造船訂單則有12艘，持續穩坐散裝龍頭寶座，並擁有最大數量與最高比重的節能船隊。

小股東會中詢問，是否上半年EPS賺9元，下半年賺18-20元，藍俊昇說「我不是印度神童」，無法做出財測。他指出，今年狀況是運價指數持續上揚，但世界不知道會發生什麼大事，還是有很多不可控因素，像有些國家受不了就在打壓，公司持續做好成本管控，在景氣好賺得比其他人多。

藍俊昇表示，慧洋今年靈活調整租船政策，適時調整固定租金與指數連動船比重，而今年初預估2022年船舶換約漲幅，將可望上修至4成以上，2023年即將上路之兩大環保新規，加上散裝船舶造價上漲、貨櫃船舶訂單排擠，影響船商投入新船意願，而慧洋仍維持一貫穩定造船政策。