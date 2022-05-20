國民黨團20日召開「蔡政府執政六周年－口號治國」記者會，由總召曾銘宗主持（右二）、書記長萬美玲（右三）、副書記長鄭正鈐（右一）、洪孟楷（左一）出席，痛批蔡政府是口號治國，讓台灣面臨缺電、缺疫苗、缺快篩、缺蛋、缺口罩等「五缺」，政府宣稱的超前部署只是大內宣口號、淪為笑話。(郭吉銓攝)

【全程影音 】批蔡政府執政六周年是口號治國 國民黨：超前部署淪為笑話

立法院國民黨團今（20日）舉行「蔡政府執政6周年–口號治國」記者會，國民黨團總召曾銘宗痛批，超前部署只是大內宣、只是口號，只是形容詞，並未真正落實，超前部署成為笑話！施政績效有如虛擬實境。

曾銘宗表示，從媒體自2017年每年選出的代表字來分析，依序為茫、翻、亂、疫、宅，都是負面用字，顯示2300萬民眾在蔡政府執政下一點都不快樂、一點都不幸福，因為蔡政府強項就是口號治國。

曾銘宗表示，從媒體自2017年每年選出的代表字來分析，依序為茫、翻、亂、疫、宅，都是負面用字，顯示2300萬民眾在蔡政府執政下一點都不快樂、一點都不幸福，因為蔡政府強項就是口號治國。 圖為立法院國民黨團總召曾銘宗圖／彭媁琳

「超前部署？超後執行！」曾銘宗說，蔡政府的專長以危機創新口號、利用公帑購買媒體大內宣，隨時側翼網軍帶風向，形成主流輿論帶風向，講得跟真的一樣，施政績效有如虛擬實境，一般民眾因此信以為真。

曾銘宗表示，以防疫為例，原來說要超前部署，疫情還沒擴散之前民眾也相信蔡政府超前部署已經做好準備，但是疫情擴散惡化，全民需要救援之際，卻發現缺疫苗、缺快篩劑，原來政府宣稱超前部署只是大內宣、只是口號，只是形容詞，並未真正落實，「超前部署成為笑話！超前部署成為笑話！國民黨團給予嚴厲的譴責！」

此外，病毒給了兩年準備的時間，新加坡、韓國疫情比台灣先發生，結果連參考隨後跟進都不會、都不願意，因為政府太傲慢、太有自信，白白浪費2年的時間。

曾銘宗批評，這場疫情若造成更大死傷，政府的失職怠惰，全民將無法接受、無法原諒，儘管無法追究陳時中等的相關責任，試問，心會安嗎？人民要的是趕快跟進、確保全民健康。

曾銘宗也提出缺電相關的資料表示，政府也宣稱不會停電，同樣是口號治國，蔡政府執政6年來6次大停電，不缺電也成為笑話，能源政策錯誤比貪汙還可怕，趕快承認錯誤提出解決方案。