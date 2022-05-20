市府與台中榮總合作設「大型PCR給藥得來速」民眾有快篩陽或類似症狀前往篩檢，避免集中到醫院。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

採檢、看診、領抗病毒藥物一條龍。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

台中榮總院長陳適安20日表示，市府與台中榮總在中央公園設置「大型PCR給藥得來速」今天上路，除提供PCR篩檢，每1到2小時就有防疫計程車，快速將檢體送到病理檢驗室。（盧金足攝）

台中市府與台中榮總共同合作，設在中央公園「大型PCR給藥得來速」今日上路，採撿民眾大排長龍。（台中榮總提供／盧金足台中傳真）

台中「大型PCR給藥得來速」今上路 一早領號近500人

台中市「大型PCR給藥得來速」20日上路，由市府與台中榮總共同合作，設在中央公園「大型PCR給藥得來速」，到上午11時有近500人領號碼牌，台中榮總表示，PCR檢測後送檢4小時後若陽性，就會收到台中榮總所傳的通知簡訊，一早很多親子來採檢、看診、領抗病毒藥物一條龍，中榮也有院區急診室需檢測，「大型PCR給藥得來速」以1500人為最高能量，會再繼續提升量能。

台中榮總院長陳適安今日上午親自到「大型PCR給藥得來速」了解進行動線與效率，他表示，PCR檢測可以用不同方法，依不同檢測機器功能，從20多分鐘、50分鐘、4小時等，依作業程序不同。

陳適安說，市府與台中榮總在中央公園設置「大型PCR給藥得來速」今天開始服務，除提供PCR篩檢，每1到2小時就有防疫計程車，快速將檢體送到病理檢驗室，經檢測結果出爐後，串聯直接由資訊室簡訊系統，傳給檢測的市民。

「預期收到檢體後，在4小時內將結果發給來檢測的市民」，陳適安指出，如果有些民眾有特殊需求，如染疫情況比較嚴重，要快速確知結果，會進行超快速檢測，盡能力快速守護大中部地區市民健康。

陳適安強調，目前疫情呈現高機率染疫，依台中榮總檢驗量能，1對1方式檢測，1天量能為2000到2500人，但其中台中榮總院內每日24小時檢測，急診室有上千名病人要做檢體，所以「大型PCR給藥得來速」PCR量能約在1500人為最高能量，會提升量能讓PCR需求再快速。

台中市府規畫2處大型篩檢站今日開始「PCR給藥得來速」服務，分別為中央公園台中榮總執行，及梧棲童綜合醫院優化原得來速，民眾免預約隨到隨採，提供便利服務，分流醫療量能。

陳適安說，今天首日開始很順暢，加上親子流程運作業順利，方便一龍條服務，還有抗病毒藥物依衛福部提供的供藥條件，目前台中榮總外站分早上、下午，每班4小時，醫護人力1班50人，另有市府和區公所人力支援。

台中市昨日本土個案新增到7444例，陳適安 強調，目前大中部地區染疫高升，雖然還沒有北部速度快，但要預防近期可能會升高，門診都感受壓力，台中榮總全力提高檢驗量，因應部分確診醫護人員調配困難，染疫居隔後康復返回工作崗位的醫護人員，都可以加入調配的動線，繼續站在第一線防疫守護市民健康。

台中市衛生局表示，市府與台中榮總共同合作的「大型PCR給藥得來速」，篩檢量能每日保守估計約1000人次，如順利甚至擴充約1500人次，甚至2000人次，門診量則為400至600人次；另一處位於海線梧棲童綜合停車場已提供服務，篩檢量能每日約1200至1500人次，門診量400至800人次，設置在醫院旁，醫師可機動配合。