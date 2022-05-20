中方海軍「遼寧」艦航母編隊在西太平洋進行遠海實戰化訓練

從5月初起，中方「遼寧」艦航母編隊就在西太平洋進行演訓，而專家說，這可能是在演練阻止外力干涉台灣問題。而據說解放軍周三出動了最強大的轟炸機，參加了相關演訓。

據中方官媒《環球時報》19日報導，日本防衛省聯合參謀部在聲明中說，解放軍兩架轟-6轟炸機周三從東海飛越沖繩和宮古島之間，進入西太平洋。而它們在繞飛相關區域後，便循著原有的飛行路徑飛航。

從日方公布的相片看來，那兩架轟炸機是中方最新的升級版轟炸機轟-6J。它們能搭載額外的電戰吊艙和飛彈，而每架轟-6J能搭載兩枚鷹擊-12超音速反艦飛彈。

中國軍事專家和電視評論員宋忠平周四說，從轟-6J擁有長航程的角度來看，它們能阻絕如航母和其他戰艦等敵方目標介入台海問題。他並指出，多架轟-6J能攜帶大量鷹擊-12，對敵方艦隊發動飽和攻擊，而這是很難防禦的。

日本防衛大臣岸信夫周二說，從5月2日起，包括055型驅逐艦在內，至少由8艘軍艦組成的「遼寧」艦航母編隊就在西太平洋進行演訓。而從3日到周日，戰機和直升機就在航母起降超過200架次。而宋忠平指出，轟-6J很可能在和「遼寧」艦航母編隊進行協同演訓。

分析家廣泛認為，「遼寧」艦航母編隊在台灣東方，還有日本南方這富有戰略重要性的海域演訓，在於北京萬一必須進行武統時，得以提高解放軍阻絕美日等外力軍事干預的能力。