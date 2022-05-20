反萊豬醫生蘇偉碩不滿疫情嚴重，政府防疫不力，20日上午委由友人至高雄地檢署按鈴申告蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中涉及殺人、重傷害、廢弛職務成災等罪。目前正在居隔中的蘇透過視訊強調，承辦檢察官如果怠於偵辦、急於簽結吃案，將追究《枉法不追訴罪》及《貪污罪》。

蘇表示，連續兩年520台灣都爆發疫情，前副總統陳建仁向英國衛報承認政府沒有事先準備充足的快篩。而且疫苗覆蓋率還沒有達標，政府春假期間就開放各種大型活動舉辦，造成疫情一發不可收拾，如今已有超過百萬人確診，數百人死亡。

蘇強調，蔡英文、蘇貞昌、陳時中為防疫政策實際決策人，明知快篩不足、藥物不足、醫院病床與醫護人員不足，卻執意放鬆邊境，導致病毒入侵，造成一個月內數百人死亡，店家生意蕭條，釀成災害。

蘇表示，2019年肺炎入侵台灣以來，蔡、蘇、陳三人根本沒有超前部署，未能為國人準備充足有效的疫苗、藥物、PCR 及快篩劑等防疫物資，輕忽國人生命、導致確診終至死亡或受重傷。迄今因感染病毒死亡人數已超過2千人，另成為植物人或受有其他重大殘病傷害的也都在全國各地陸續發生。

蘇強調，如果不是基層醫護人員基於自己職業道德與良心持續的努力，相信國人死亡及受重傷人數絶不僅止於此，所以他才會狀告蔡、蘇、陳三人《殺人罪》、《重傷害罪》及《廢弛職務成災罪》。

針對政府防疫預算8400萬元，蘇認為弊端叢生，官商勾結，炒作股票，明顯非法圖利高端及褔又達，連三倍振興券人民相對應所繳交的1000元共2百多億元的款項下落也未曾對國人有所交代，且除不斷發出假訊息外，還把許多防疫本應讓人民知道的相關資訊予以封存，使得在野黨無從監督，人民也無從得知正確訊息，造成人心惶惶。

蘇認為，只要檢方有心偵辦，有太多的相關證據可以藉由搜索、扣押相關單位得到真相，他也聲請傳喚前副總統陳建仁、立法委員高金素梅、高嘉瑜、前衛生署署長楊志良等人出庭作證。蘇也強調自己願意出庭作證，證明蔡、蘇、陳三人明知故犯，瀆職害命，圖利特定廠商。

蘇更警告承辦此案的檢察官，如果怠於偵辦、急於簽結吃案將追究枉法不追訴罪及貪污罪，他還說告發狀雖然寫的不够詳細、具體，也未備有書面證據，但只要檢察官有心查處，將會有許多不利被告的證據等著偵辦，端看檢察官「願不願意偵辦、敢不敢偵辦」而已。