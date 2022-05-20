【全程影音 】批蔡政府執政六周年是口號治國 國民黨：超前部署淪為笑話

立法院國民黨團今（20日）舉行「蔡政府執政6周年–口號治國」記者會，黨團書記長萬美玲痛批，這些年來看到口號、謊言，號稱最會溝通的蔡政府，實際上做的就是獨裁、專制，完全沒有把人民放在心上，她也直言，蔡政府若再不把民眾放心上，全民都會反撲。

萬美玲表示，520蔡政府送的百萬大禮就是染疫確診突破百萬人，這就是她送的520大禮嗎？疫情爆發以來，缺口罩、缺疫苗、缺快篩劑、PCR要排隊、藥品不知道在哪？蔡政府的口號治國，無論是類普篩、校正回歸、新台灣模式等，都是虛幻的口號。

萬美玲批評，蔡政府的5謊言核食是福食、豬吃來豬就像人吃保健食品、台灣不缺電、超前部署、世界怎麼跟得上台灣，這5個口號、這5個謊言，台灣人民受夠了，民眾接受了核食、萊豬、百萬確診，未來還要把台灣帶向什麼地方？

萬美玲說，昨天看到蘇貞昌提了很多施政優異表現，其實都讓人覺得笑掉大牙，蘇提到國際能見度創下高峰，各國紛紛來台訪問，但事實是，蔡英文執政前有22個邦交國，很快速斷交8個邦交國，如今僅剩下14個邦交國；此外，108年的新課綱簡直就是荒腔走板，這就是蔡政府給的教育大禮？

萬美玲批評，這些年來看到口號、謊言，號稱最會溝通的蔡政府，實際上做的就是獨裁、專制，完全沒有把人民放在心上，至今，看到拿華麗的口號來治國，無疑就是國王的新衣，老百姓的民怨已經要炸鍋了，識破國王的新衣，如今對蔡政府越來越失望，若還是自High，不把老百姓放心上，全民都會反撲。

萬美玲表示，蔡英文政府要交給下一棒更好的國家，如今什麼都缺、什麼都亂，這就是蔡總統要交給下一屆的國家嗎？她應該要深自檢討。