24年沒有調整費率合理嗎？中華民國全國碼頭工會聯合會理事長施永林20日表示，當物價長年來調漲已經高達34%以上，我們勞工的薪資不該調整嗎？所有的進出口業者當你們在享受每次物價波動的利益時，可不可以給我們基層勞工一個公平的待遇？施永林並率領台中、宜蘭、花蓮和高雄四個港口的碼頭工會代表高呼「我們要加薪！我們要生活！」

施永林指出，港埠業務費在民國85年做過一次局部費率調整，自此後，我們基層的碼頭員工再沒有享受到物價調漲後的薪資調整，不是所有人都看得到勞工辛勞的汗水，我們祈求的，不是比別人更富裕，只是期望家庭能有個溫飽，子女能有一個不缺乏的生長環境，這樣的要求，並不過分吧？

施永林表示，經過這麼多年後，台灣港務公司終於看到了我們基層勞工為工作付出的辛勞，卻未能獲得合理的薪酬，所以在今年4月提出了【港埠業務費合理化調整方案】，這份方案雖然並不能完全符合我們勞工在物價如此大波動後的需求，但是它至少反映了部分事實，我們由衷的感謝台灣港務公司此番有所擔當的作為。

雖然，費率調整的標準並不符合多個港區辛苦勞工工會的期盼，但是站在港區整體作業配合下，我們認為，費率調整牽扯到的所有行業都應理所當然地受到此次調整方案的嘉惠。

施永林說，針對本次台灣港務公司的【港埠業務費合理化調整方案】，雖然不盡完美，但是我們期盼所有的進出口貨物業者能秉於利潤分享的基本原則，不要肥了自己，卻忘了辛苦勞工的付出，請你們不需要做無謂的反對，因為我們是你們永遠的夥伴。

根據台灣港務公司【港埠業務費合理化調整方案】的規劃，此次調整是為了要合理反映港埠服務提供者作業成本，以及因應船舶大型化，而在考量航商貨主負擔能力後，原則調漲幅度為10%，施永林認為，對基層勞工來說，當然應該要調高20%以上以符合現今的物價水準，雖然這個目標不能一蹴可及，但期盼【港埠業務費合理化調整方案】能儘速送交通部審查通過，提升基層勞工薪資水平。