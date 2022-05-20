國民黨前市長許明財之子許登淇獲民眾黨提名參選選新竹市議員，引發外界藍白合的討論。對此，許登淇今受訪表示，自己決定代表民眾黨參選，父親很支持也讓他走自己想走的路，並未多加干涉；至於父親是否會支持民眾黨市長人選，許直言，他不能代表父親回答。

對於加入民眾黨參選新竹市議員選戰，許登淇指出，民眾黨當初海選時，他就有跟父親報備，父親也是很支持，讓他走想走的路。自己被提名時，也有跟父親說自己被提名了，父親也認為年輕人就要往前衝，並未多加干涉。

許登淇認為，不管是披什麼戰袍，不論是哪個黨派，只要為市民好都是好黨派。他更強調，自己想走跟父親不一樣的路，不想永遠框在國民黨裡面，一個政黨若要進步，就是要不停的換血，他認為不是只有國民黨才可以，就像現在說要藍白合，應該是競合，競是指在民眾之前的表現，合就是指合作監督執政黨。

對於許明財是否支持民眾黨推出的市長人選？許登淇直言，他不能代表父親回答，既然父親尊重他想法，他也會尊重父親想法。

高虹安強調，許登淇代表民眾黨參選，是經海選和公開評鑑程序選出，且許登淇本來就是黨員，更以義消身分和在地服務團隊合作，所以他不是突然從國民黨跳來的人，對她而言，許登淇是忠誠的黨員。針對藍白合議題，高指出，她認為應該是競合，競就是爭相為選民服務，合就是一起監督執政黨。