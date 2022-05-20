外電報導，蘋果公司最近已經向董事會成員展示即將推出的「擴增實境/虛擬實境」（AR/VR）頭戴式裝置，顯示這項產品開發即將完成，且可能很快就會發布。

報導指出，蘋果在5月初向其8名董事會成員展示這款AR/VR頭戴式裝置，意味著這個傳聞已久的產品可能已經進入最後開發階段。此外，蘋果亦在加速開發此款頭戴式裝置的作業系統，並命名為「RealityOS」。

據報導指出，此款蘋果VR頭戴式設備料將走高檔路線，可望比競爭對手的同類產品重量更輕、且佩戴更加舒適。該蘋果新產品將配備一對4K OLED螢幕、15個不同的相機模組，以及較類似於蘋果M1、而非A系列的強大處理器。此外，蘋果的AR/VR頭戴式設備料將提供先進的功能，例如眼動追蹤（eye tracking），並支援手勢偵測。但價格並不便宜，預計定價約為3,000美元。

據悉此款AR/VR頭戴式裝置將較著重遊戲和VR體驗，之後蘋果可能推出外型更輕巧、較重視AR功能的Apple Glass，雖然過去幾年來有關於這個產品的傳聞已經銷聲匿跡。

報導指出，蘋果的AR/VR頭戴式裝置最快可能在2022年底發布，但可能要到2023年才會全面上市。