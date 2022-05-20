FII工業富聯(601138.SH)旗下鴻佰科技（Ingrasys Technology）宣布線上參與COMPUTEX 2022台北國際電腦展，以「掌握數據．掌控未來」（Your Data, Our Mission）為主軸，搭建3D虛擬場景，展示最新雲端基礎設備與解決方案，一窺未來數據中心運作。

鴻佰突破傳統科技思維，將伺服器將設計架構拆解為數個模組，如包括處理器與記憶體的HPM、包括基板管理控制器（BMC）與安控等的DC-SCM、I/O和機殼等單元，以實現最大彈性，可視客戶需求靈活組合，滿足不同工作負載需求。

除了推出模組化產品外，鴻佰今（20）日開幕的COMPUTEX 2022線上展覽館內容，還包括雲端運算和邊緣運算、Composable HCI解決方案、先進液冷技術等多項科技與應用，展現證明領先業界的軟硬實力外，並大秀與生態圈夥伴合作推出的各種創新解決方案。

此外，鴻佰將在24日上午舉行「Ingrasys Tech Talk─科技漫談」，針對產品策略、模組化架構、邊緣運算應用及液冷解決方案等主題，邀請5位講者以5～8分鐘時間解說市場趨勢與實施成果，分享鴻佰科技如何運用關鍵技術，為企業及整體產業創造更高價值。

鴻佰科技表示，身處大數據時代，企業如何將巨量資料有效轉變為精準決策成為一大課題。鴻佰重新定義傳統IT基礎架構，推出下一代機房產品『模組化伺服器』，幫助企業有效運用數據，加速決策與創新。