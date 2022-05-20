月經貧窮議題蔓延全球，世界銀行指出全世界至少有5億女性在月經時無法取得充足的生理用品；月經貧窮的問題同樣也隱身在台灣經濟弱勢族群家庭，值得被更多人關注與解決。P＆G寶僑家品旗下好自在長期關注少女的身心健康發展議題，今啟動第二波終結月經貧窮活動，攜手同樣關懷少女健康的林志玲所創辦的「志玲姊姊慈善基金會」與momo購物網，以「買一包捐一片」的實際行動，讓消費轉為幫助弱勢少女的力量。
此波捐贈預計將捐出近4萬片衛生棉，送往全台偏鄉小學以及少女中途安置機構，讓他們逐步脫離月經貧窮困境。
月經貧窮議題蔓延全球，世界銀行指出全世界至少有5億女性在月經時無法取得充足的生理用品；月經貧窮的問題同樣也隱身在台灣經濟弱勢族群家庭，值得被更多人關注與解決。P＆G寶僑家品旗下好自在長期關注少女的身心健康發展議題，今啟動第二波終結月經貧窮活動，攜手同樣關懷少女健康的林志玲所創辦的「志玲姊姊慈善基金會」與momo購物網，以「買一包捐一片」的實際行動，讓消費轉為幫助弱勢少女的力量。
此波捐贈預計將捐出近4萬片衛生棉，送往全台偏鄉小學以及少女中途安置機構，讓他們逐步脫離月經貧窮困境。
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