花蓮慈院24小時安排婦產科醫師值班，隨時應付可能的高危險妊娠孕產婦緊急分娩及剖腹產手術。5月14日凌晨準備好負壓手術室，為確診孕婦進行剖腹產接生。（慈濟醫院提供）

懷孕36週、32歲余小姐確診新冠肺炎，心情還沒平復，當晚就因腹部劇烈不適，到醫院產檢，後轉送到花蓮慈濟醫院，婦產部產科主任魏佑吉評估，需要緊急進行剖腹產，配合花蓮慈院開設的專責病房婦兒科綠色通道，順利在負壓手術室為余小姐接生，完成花蓮首例確診孕婦剖腹產手術，新生早產兒經過核酸檢測，結果為陰性，母子平安。

「原本以為只是到醫院安胎，沒想到要直接剖腹產，感謝慈濟醫院。」余小姐的先生表示，很害怕太太與孩子出事，轉診到花蓮慈院，院方安慰，會為余小姐安排專責病房的綠色通道，魏佑吉醫師也說明太太的狀況，成功保住太太跟孩子。

魏佑吉表示，根據臨床結果分析，感染新冠肺炎的孕婦，有可能會增加早產的風險。花蓮慈院是東部重度級急救責任醫院，24小時都安排有婦產科醫師值班，隨時應付可能的高危險妊娠孕產婦緊急分娩及剖腹產手術。

余小姐是第三胎，懷孕36周時，5月14日凌晨抵達花蓮慈院，當時值班的陳姵辰醫師表示，雖然確診孕婦來的時候是周末，但是其實有婦產科需要的民眾還是很多，光是從周五晚上到周六清晨，就接生了4個寶寶，包含兩位一般孕婦，一位居家隔離中的孕婦，還有這位確診孕婦。

小兒部主治醫師秦家翊表示，新生兒從媽媽身上垂直感染新冠肺炎的機率很低，母體垂直感染的機率大約1～3％。新生兒出生時體重有3705公克， PCR核酸檢測結果都是陰性，早產加上媽媽有糖尿病的因素，新生兒肺部成熟度受到影響，先為新生兒進行插管，所幸在10多個小時後，狀況得到改善，成功拔管，出生不到一周，一餐的奶量可以喝到70c.c.，體重已有3780公克。經過醫療團隊的照護與休養，余小姐已經出院返家居家照護。