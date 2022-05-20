徐巧芯留言。（取自呱吉臉書）

國民黨北市議員徐巧芯19日被網友指控違規停紅線卻不給開單，不過信義警分局已澄清密錄器證實該員警指控之情事非事實；至於在PTT爆料的網友事後私信徐道歉，但反被徐巧芯質疑第一時間打給呱吉（邱威傑）辦公室?引發爭論。對此，徐巧芯今（20日）凌晨現身臉書向呱吉道歉，他則回「我本人甚至也沒接到電話，還要被罵爆是怎樣」。

徐巧芯昨晚看到網友道歉文後，發現文內有幾個疑點，於是回覆「可是你剛剛第一篇道歉文，是說『下午積極聯絡服務處和貴辦公室助理』，結果你打電話是給邱威傑辦公室？然後打來的時間截圖是18:50，這算是下午嗎？我是非常疑惑。」

不過，徐巧芯今凌晨一時許現身邱威傑臉書貼文留言「Sorry！我問那個人，他說打給我，我在辦公室怎麼沒接到，他告訴我說他是打給你，抱歉造成你的困擾！」邱回應，「這我真的不知道該怎麼說了，我本人甚至也沒接到電話，還要被罵爆是怎樣」。

而徐巧芯的留言也引發網友關注，但有人質疑「在這邊道歉有什麼用，去你自己的粉絲專頁澄清吧」；徐對此也回覆「我粉絲頁的出處，就是爆料者說的內容以及我回覆對方的信件內容，沒有加油添醋做任何指控，你可以去看」。