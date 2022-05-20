歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐盟正設法運用俄羅斯大亨被凍結的資產，以資助烏克蘭戰後重建。

路透社報導，歐盟執委會昨天提出90億歐元對烏克蘭貸款計畫，協助烏克蘭在艱難抵禦俄國侵略之際維持國家運作，並有意設立一個協助烏克蘭戰後重建的設施。

范德賴恩告訴德國第二電視台（ZDF）：「我們的律師正加緊尋找可能的方法，以運用俄國大亨被凍結的資產來資助烏克蘭重建。我認為俄羅斯也應有所貢獻。」

范德賴恩並說，她贊成將烏克蘭長期重建與申請加入歐盟所需改革一事放在一起談。

她表示，烏克蘭人著眼未來成為歐盟一分子，在法治、經濟與政治領域等方面必須符合特定標準，才能取得歐盟會員國資格。

她還說：「我們將必須共同出資協助烏克蘭重建…同時處理改革問題，這是有道理的，例如反貪腐或建立法治等。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110520