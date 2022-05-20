Jo Malone London英倫遨游系列限量包裝與緞帶。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London鼠尾草與海鹽居家工藝蠟燭。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London2022英倫遨游全系列。（Jo Malone London提供）

英倫香氛品牌Jo Malone London今年五月將帶來充滿大自然清新活力的全新英倫遨游系列 (Wild Swimming Collection)，以英國盛行的大自然野外游泳為靈感，探索不列顛群島的美麗自然風光，從水晶般清澈的潮汐海灣、海岸波浪到隱秘森林中的溪流等，每款香氣都展現英倫系列的特色和收藏價值，獨特如水般的清新、透明和流動性水生調香氛，開啟一趟英倫遨游之旅。

全球香氛總監 Céline Roux分享，「沉浸在野外水域能帶來驚人的改變，正是這種情感和當下的環境，激發了我們靈感，創作以不同的水所啟發的英倫遨游系列。」

全新英倫遨游系列瓶身特別以象徵戶外水文的湖水藍結合獨特的木質紋瓶蓋設計，每款獨一無二的木紋瓶蓋皆由FSC＊所認證的木材所製成，並塗以彩色墨水和打磨塗層工藝，以完整英倫遨游系列的香氛質感。一共帶來五款30ml香水、回歸的100ml鼠尾草與海鹽香水和居家香氛工藝蠟燭，以及一款首次推出的臉部噴霧，絕對是收藏自用與送禮的最佳首選。