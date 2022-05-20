新北蘆洲分局警備隊女警蕭學逸因長相甜美又熱愛鋼管舞蹈，被外界稱為「鋼管女警」，但日前遭爆她當網紅拍片違反勤務紀律，甚至還被直指「賴在裡面爽」，目前因確診隔離中的蕭員無奈回應，玩抖音是利用休假拍的，並非於上班時間，但即使分局也回應力挺，該員服務於警備隊，工作表現正常，未有不當言行，但在酸民仍不斷攻擊下，蕭員丹西警方形象受影響，特別將所有跳舞影片下架，甚至發即時動態連聲說「對不起」。

蕭姓女員警遭爆料者在臉書社團直指上班拍抖音、玩IG，她回應是在確診隔離期間上傳的。（翻攝自蕭女IG）

據了解，事件起因為一名網友投稿臉書社團「靠北police」，其貼文提到「新北X州分局自以為網紅女警，放假跳鋼管是妳的自由，但上班不要拍抖音和經營IG，違反勤務紀律是否處分，原來學姐的警察初衷是不符合勤指資格但賴在裡面爽...不要破壞警察形象跟團隊氣氛」。

蕭姓女員警遭爆料者在臉書社團直指上班拍抖音、玩IG，她回應是在確診隔離期間上傳的。（翻攝自蕭女IG）

蕭學逸為此親自回應網友表示，因為確診在隔離中，才在家裡玩抖音，並非「利用上班時間拍抖音」，她也提到上傳的照片是和拍照日期分開，她最後也指出若不喜歡她的影片，可以封鎖她，她還表示「學姐！我一直都知道是您在惡意中傷，但請您放過自己吧！這麼仇恨這麼計較，不難過嗎？乾脆封鎖我，讓您自己好過些」。

蘆洲分局也對此事回應，有關女警行為被PO上臉書社團一事，經了解該員服務於警備隊，工作正常未有不當言行，另外在放假期間從事正當休閒活動，並未影響勤務紀律行為，勤務除了支援勤指中心，還須擔服深夜勤，以及「性侵被害人筆錄輪值」等其他勤務，照表輪休。

但不少酸民對蕭員的回應並不領情，仍持續在貼文下方留言猛酸辱罵，蕭員擔心風波繼續擴大，會波及到分局及同仁形象，只好忍痛將休假時拍的跳舞影片下架，並發限時動態向外界道歉。