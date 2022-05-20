新北市新冠疫情持續升溫，第一線警消為防疫付出心力，新北市長侯友宜今（20）日前往消防局國光分隊暨警察局國光派出所視察，親自慰問、感謝投入防疫的第一線警消人員。

「市長一定跟大家站在一起」侯友宜表示，非常感恩消防弟兄扛起所有的輕重分流，派遣後送醫療院所，尤其新北市疫情在相對高點，這是一個很不簡單的工作。

侯友宜提到，警察這兩年來也非常辛苦，近期因為居隔人數處於高點，還要確保確診者居家照護的安全，並確保民眾能得到相對的資源跟協助，同時也要做好鄰里溝通。

侯友宜也強調，在地的區長、里長，提供了很多行政協助和衛教宣導，他要趁這個機會，給予感謝。

據了解，由於確診人數不斷攀升，新北警方處理電子圍籬告警簡訊異常通報的工作量依然繁重，本月1日至今平均每天就有800多件告警簡訊異常事件，警方共派遣約1千多人次。

至於消防勤務方面，本月1日開始，新北市緊急救護案件平均每天超過700件，國光、中和、南勢以及員山等4分隊，平均每天更得處理92起緊急救護案件，「每天穿防護衣工作的時間達8小時以上」。