民進黨彰化縣黨部19日晚上進行議員初選，第七、第八選區的電話民調，今天開封，第七選區3人登記要提名2人，包含1名女性保障名額，民進黨公布民調，排名第一是李俊諭、第二黃盛祿、第三是江熊一楓（女）。第八選區3人登記，提名2人，民調結果排名第一是洪子超、第二洪騰明、第三陳光輝，但參選人陳光輝提出質疑，黨部表示調查釐清真相後，才正式公告提名。

彰化縣議員第七選區包含田尾、埤頭、北斗和溪州等鄉鎮，應選5席，國民黨議長謝典林、劉淑芳、李浩誠都要拚連任，另外無黨前埤頭鄉長吳錦潭也要投入選舉，加上民進黨提名兩人，競爭相當激烈。

民進黨有黃盛祿、江熊一楓和李俊諭等3人爭取提名，競爭激烈到法院按鈴互告，黃盛祿是2任溪州鄉長這屆當選議員，要拚連任，李俊諭也有5屆議員的資歷，這屆中斷，江熊一楓已連任3屆，黨部公布民調結果依序是李俊諭、黃盛祿、江熊一楓，但保障女性名額，黃盛祿可能落榜了。

第八選區應選5席，包含二林、芳苑、大城、竹塘等鄉鎮，應選5席，現任國民黨張國棟、陳一惇和無黨吳淑娟、蔡家豪都要拚連任。

民進黨要提名2人，3人登記，洪明騰是現任議員，洪子超擔任民進黨彰化縣青年擴展聯絡處主任，陳光輝曾任里長和議員，3人競爭激烈，黨部今天上午公布結果民調結果，但參選人陳光輝指稱有電話干擾証據，及民調當晚有其他參選人宣傳車仍違規廣告情形，黨部表示，雖宣佈民調結果，但產生爭議仍須調查釐清真相後，才正式公告提名。