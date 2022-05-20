Lucien Ferrero全系列商品情境圖。（CYRANO席哈諾提供）

Lucien Ferrero全系列商品情境圖。（CYRANO席哈諾提供）

Lucien Ferrero情境圖。（CYRANO席哈諾提供）

頂級香氛代理商CYRANO席哈諾於2021年重磅引進殿堂級調香大師同名香水品牌「 Lucien Ferrero」，簡潔剔透的玻璃瓶身中的特色香氣，蘊藏著精采層次，展現大師的獨特嗅覺美學，從法式浪漫到田園質樸，不管是香水入門者或鑑賞家，都能在Lucien Ferrero找到心之所向。

今年 Lucien Ferrero推出「迷藿CE N’EST PAS UN PATCHOULY」，是不同於一般想像的廣藿香香水，輕盈木質調夾帶著瑪黛茶氣息，朦朧微甜、優雅得令人沉淪。CYRANO席哈諾同時引進Lucien Ferrero全系列6款30ml新容量，可望成為調香師香水入門的最佳選擇，連小資族群也可以輕鬆入手大師的感官覺醒之作。 Lucien Ferrero以輕盈且優雅的風格撐起廣藿香主題，調製出飄逸、纖細到能飛往深邃天際的香氣，再次展現出神入化的調香藝術，帶來耳目一新的感受。

殿堂級調香大師Lucien Ferrero認為，「簡單並不意味著微不足道，香水的輪廓，越是簡單越是容易被理解。」 生長於香水之都格拉斯的Lucien Ferrero，自小在祖父母的花田中成長，有著敏銳嗅覺和高度的調香天賦，長期在集團擔任調香部門的核心主管，簽署過約 50000種以上研製成功甚至上市的香水配方，以使用有機香材聞名，是天然香料化合物的先驅，堪稱是當代香水史的一部分。

CYRANO席哈諾為了喜愛收集香水的資深香民們，推出多種組合優惠，活動從5月20日起至7月10日，全台CYRANO席哈諾門市優惠，購買Lucien Ferrero 30ml 任選三瓶 即享優惠價7900元，詳情可洽各櫃點、官網。