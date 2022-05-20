新冠肺炎本土疫情人數近來不斷攀升，許多藝人也紛紛中鏢染疫，女星隋棠月初傳出拍戲時確診，為了保護3個孩子和家人，她決定搬出家裡自我隔離居住，養病12天後，她今(20日)凌晨曬出出關回家的照片，透露隔離的這幾天她吃好、睡好，容光煥發地回家，還發現臉上的眉毛變密變濃，直說：「休息果然是最重要的保養方法」，引來網友笑說：「太誇張了啦！眉毛的祖先全被召喚了吧！」

隋棠近來回歸演員身分，未料遇到新冠肺炎本土疫情肆虐，本月4日她發限時動態說：「劇組篩出兩名確診者的今天，毫不猶豫搬出家裡了，演員工作無法一直戴口罩，腹背受敵之感。只希望孩子漸漸（健健）康康」，歷經了2次PCR後才陰轉陽確診是陽性，經紀人代為透露：「已經在居家隔離當中，感謝大家關心。她自己則平常心，碰到了就面對，比較掛心家裡的媽媽和3個小孩。」

隋棠自曝康復後（右圖），眉毛濃了一倍。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui臉書）

隋棠養病期間除了報平安，也分享自己的觀察所得，發現劇組有些人面對疫情態度不妥，「目前最有感的就是資訊必須透明了，身邊不斷聽說許多公司（不只有演藝圈）因為各種理由隱而不報、封口樣樣來」，就她看來若知道生病卻不上報，相當缺德，應該要替家中有孩子及長輩的人更加謹慎。

隋棠發文。（圖／翻攝自隋棠 Sonia Sui臉書）

歷經12天隔離後，隋棠稍早發文，回憶整個5月有一半時間都在不舒服、睡睡醒醒中度過，因為她隔離期間猛喝水、雞精、維他命發泡錠、蜂蜜跟中藥，出關時容光煥發，還發現「眉毛都長到比平常濃一倍了」，至於12天沒見面的3個孩子也成長很多，尤其小兒子奧里學會告狀，還會趁機告姊姊的狀，讓她哭笑不得，隋棠也曬出母親節那天老公Tony帶著3個孩子在樓下隔空探望她的照片，令她幸福說：「我的母親節雖然僅止於遙遙相望，但心緊緊相連。」