Noritake四季風華美人盤37公分-夏。（旺代提供）

OKURA皇后花園下午茶23件組。（旺代提供）

中外藝品大賞從 5月21日至30日於遠東SOGO台北忠孝館12樓開展，旺代企業旗下日本Noritake、OKURA大倉陶園瓷器、瑞典Orrefors、KOSTA BODA水晶、德國Nachtmann水晶活動期間展品全面8折，單筆消費滿5000元抵500元，藝品瓷器區滿5000元送300元電子抵用券。

此次，旺代展品焦點OKURA皇后花園-下午茶23件組（定價1360000元），日本空運來台僅此一組，採預購接單，交貨期6到8個月。防疫不懈怠，邀請主顧客採預約制，不出國也能親賞瓷藝精品。

日本原廠看重百貨年度瓷藝盛事，Noritake博物館及OKURA專為皇室成員設計的20組限量典藏品，於本週空運到台灣。其中，OKURA皇后花園-下午茶23件組，由資深手繪師Tsuneo Murata村田 恒夫繪製，畫師精湛的工藝一筆筆勾畫出嘉德麗亞、石斛和虎頭蘭繁花滿開姿態，嘉德麗亞蘭因其艷麗而被稱為〈花中皇后〉，皇后花園下午茶系列，蘭花勾勒金彩，交融百年優雅與豔麗。

此外，Noritake四季風華美人盤37公分，展出夏／秋兩件作品，由手繪大師Masami Okada岡田 正己繪製，以江戶時代浮世繪泰斗〈喜多川歌麿〉的美人繪為主題，畫作善於體現女性魅力，服飾則反映當時的流行時尚，印象深刻的構圖精心為美人上色，卓越技巧呈現瓷盤上獨有的質地變化，豐富華麗，讓消費者感受到四季風華。