【LIVE直播】徐巧芯遭抹黑喊告！PTT鄉民急致電求饒 本人現身議會親回應｜2022.05.20

國民黨台北市議員徐巧芯遭PTT網友爆料，稱徐違規停車，警方要開單時，還「教育」員警，徐巧芯反擊沒有用議員身分施壓，而該名在PTT爆料者也被起底，是羅東國小的一名代課男老師，校方表示，該名代課老師有與徐議員連繫，盼能取得對方的原諒。

校方指出，該名代課老師是前年受聘，是高年級的班導師，目前居家隔離中，校方曾問老師情況，老師回應，是因為朋友傳影片給他，對影片的內容也不清楚，但沒有查證就PO文。

校方表示，該名代課老師有與徐議員連繫，並向徐表示沒有查證內容就發言，盼能取得原諒。