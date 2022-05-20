針對大陸推進實施公平競爭政策的下一步措施，大陸國家市場監管總局副局長蒲淳指出，下一步要加快修訂《反壟斷法》、《反不正當競爭法》，10年來，已查辦壟斷協議案件195件；未來要不斷健全公平競爭制度，設置好「紅綠燈」，實現事前事中事後全領域監管，保護和促進公平競爭的市場環境。

澎湃新聞報導，蒲淳指出，中共十八大以來，大陸市場監管總局深入實施公平競爭政策，持續優化公平競爭治理，大陸公平競爭的市場環境不斷優化。

蒲淳稱，首先要公平競爭制度機制日趨完善。《反壟斷法》、《反不正當競爭法》加快修訂，制定反壟斷、反不正當競爭配套規章7部，發布平台經濟、經營者合規等重點行業和領域指南7部，發布《公平競爭審查制度實施細則》。2018年將反壟斷相關職能整合到市場監管總局，2021年掛牌成立國家反壟斷局，實現反壟斷執法體制統一。2021年底印發《關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》，首次形成大陸公平競爭頂層設計政策框架。

蒲淳還說，要市場競爭生態持續改善。堅持監管規範和促進發展並重，統籌運用反壟斷、反不正當競爭、價格監管、廣告監管等各類法律法規，綜合運用規則引導、行政指導、跟進執法、附條件批准等梯次工具，有序平穩推進重大執法活動，逐步解決了平台「二選一」等競爭失序突出問題。10年來，共查辦壟斷協議案件195件、濫用市場支配地位案件82件，審結經營者集中案3822件，公平競爭的市場環境得到持續優化。

此外，蒲淳表明，要深入推進統一大市場建設。公平競爭審查制度實現大陸四級政府全覆蓋，從源頭防止制定妨礙大陸全國統一市場和公平競爭的政策措施。10年來，共清理存量政策檔340.2萬件，審查新制定政策文件127.8萬件，糾正廢止5.3萬件。持續強化濫用行政權力排除、限制競爭執法，依法查處妨礙商品自由流通等案件363件。同時，深入推進競爭領域制度型開放，在全球競爭治理中貢獻中國方案。

最後，蒲淳強調，迫切需要加快完善適合大陸國情的公平競爭治理體系。將更加注重堅持系統觀念和法治思維，不斷健全公平競爭制度，設置好「紅綠燈」，加快建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全領域監管，依法規範和引導資本健康有序發展，持續提升競爭監管效能。加強競爭宣導和企業合規建設，引導形成崇尚、保護和促進公平競爭的市場環境。