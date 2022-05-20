歐舒丹支持西非婦女經濟獨立自主_打造永續發展的乳油木公平交易供應鏈。（歐舒丹提供）

歐舒丹科西嘉島大規模永續野生蠟菊栽種計畫。（歐舒丹提供）

歐舒丹蠟菊賦活極萃霜形象照。（歐舒丹提供）

歐舒丹橙花乳油木果油情境圖。（歐舒丹提供）

一年一度的國際生物多樣性日在「5月22日」，此乃聯合國環境署提議，旨在保護和可持續利用生物多樣性的國際性主題紀念日，為地球的生態環境保護盡一份心力。

來自南法普羅旺斯的天然植萃保養品牌歐舒丹L’OCCITANE絕對首屈一指！在創辦人Olivier Baussan 以南法傳統萃取技術蒸餾出第一滴精華油同時，歐舒丹L’OCCITANE愛地球的信念就已萌生，四十多年來，歐舒丹L’OCCITANE始終秉持著最初的理念，以實際的行動落實力行環保的承諾。

堅持以植物及精華油芳香療法為根本，用永續農法栽種出有機植物成分，在汲取大地孕育的恩惠同時，也確保不會對珍貴的生態系統和自然環境造成負擔，持續開發新的永續種植方式，打造尊重大地生態系統的產品，並掌握植物成分的溯源及穩定的高品質，也堅持注重保護生物多樣性，與栽種者維持可持續發展關係。

不僅保養成分本身，歐舒丹L’OCCITANE更致力發展並使用100％可回收再生塑料等能減少對環境衝擊的產品包材，持續投入再利用的循環，減少塑料用量及碳足跡。

歐舒丹L’OCCITANE致力使土地永續發展，更希望能使生態系統恢復循環不息、欣欣向榮，保護人與環境和諧關係的品牌根本價值觀。取之於大自然的同時也必有所回報，讓環境和生態系統都能獲得循環再生的機會，使自然之母能繼續回饋我們大地的恩惠。歐舒丹L’OCCITANE相信，真正的美遠遠超過肉眼所能看見的表面，從一顆美好的種子到成就肌膚之美，歐舒丹L’OCCITANE對美的堅持不但是全面且全方位的，讓每天的保養，成為肌膚與環境永續的可能，造就一個美好的循環。