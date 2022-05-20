宇宙人。（台視提供）

血肉果汁機。（台視提供）

「2022 GMA金曲國際音樂節」系列活動將於6月24日至6月26日在高雄舉行！今（20日）公開「GMA SHOWCASE金曲售票演唱會」的正式演出名單，陣容堅強包括JADE、Leo王、OVDS、宇宙人、血肉果汁機、甜約翰、麋先生、戴曉君、壞特？te等，暌違2年的實體售票演唱會，將一連三天嗨翻高雄。

今年金曲售票演唱會首度採取公開徵選的報名方式，徵選對象為曾入圍或獲金曲獎之歌手及團體，並具備海外市場的發展規劃，總共吸引近30組歌手及團體報名，報名者中各類曲風皆有，再由五位專業評審挑選出具備音樂創造力、現場LIVE演出舞臺魅力及海外發展潛力之歌手及團體進行演出，評審陣容包含演唱會導演張文玲、KKLIVE副總經理蘇嘉威、音樂製作人鍾興民、樂評左光平及落日飛車主唱曾國宏等人，並邀請瑞典音樂節策展人Peter Åstedt提供國際觀點參考。

「GMA SHOWCASE售票演唱會」將於6月24至26日在高雄後台 Backstage Live舉行，票券21日開賣，購票洽KKTIX及全家FamiPort。