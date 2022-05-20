中國新聞網報導，中國地震台網中心研究員孫士鋐20日表示，四川雅安5月20日規模4.8地震為2013年雅安規模7.0地震的一次強餘震。不少網友疑問，為何時隔9年，仍有餘震？對此專家表示，地球在圍繞太陽不斷運動，地球內部的地應力也在不斷變化，地應力作用到一定程度，就會發生地震，地震之後應力會繼續積累，又會發生餘震。

孫士鋐稱，漢源地震為2013年雅安7級地震強餘震，是因為當地地應力的積累最強主體是2013年雅安蘆山縣規模7.0地震，當年地震發生後，地應力得到很大釋放，但與此同時，還不斷有應力在增強，增強到一定程度就會釋放，應力積累、增強、釋放是個反覆的過程。

中國地震台網正式測定，5月20日8時36分，在四川雅安市漢源縣發生規模4.8地震，震源深度20公里。此次震央位於宜東鎮，附近的鄉鎮還有大堰鄉、牛背山鎮、富鄉鄉、富莊鎮和清溪鎮等。