台灣黑熊野放時情況。（東勢林區管理處提供／廖志晃南投傳真）

林務局於4月中旬在信義鄉丹大林區，野放1隻台灣黑熊編號711，5月初就失去訊號，接著被發現埋屍在仁愛鄉武界產業道路旁；南投檢警展開追緝，查獲田姓、馬姓男子涉嫌違反《野生動物保育法》，檢察官訊後諭知各以3萬元交保。

今年4月12日，林務局在南投縣信義鄉丹大事業區第181林班地，野放1隻台灣黑熊，黑熊配戴的衛星頸圈，在今年5月6日失去訊號，5月9日在南投縣仁愛鄉武界產業道路投71線11.2公里處，發現黑熊已經死亡並遭掩埋。

林務局向保7總隊第6大隊及南投縣警局仁愛分局報案，隨即由南投地檢署檢察官鄭文正指揮偵辦。

黑熊被發現時已經死亡且遭掩埋，配戴的衛星頸圈業已遭拆除，屍體有明顯外傷；經行政院農業委員會家畜衛生試驗所解剖後發現，黑熊左右肩胛附近各有1處疑似槍傷彈孔，且槍傷路徑為左肩進入造成較小孔洞，貫穿胸腔後，由右肩出去造成較大孔洞，黑熊頭骨碎裂，且顱內發現金屬碎片，疑似槍傷或其他兇器所致。

警方查獲被告田姓、馬姓男子涉有殺害黑熊重嫌，並扣得疑似自製獵槍1支、鉛彈、手機等物品；檢察官訊後，認為被告2人涉嫌非法獵捕、宰殺保育類動物及破壞衛星頸圈等犯行，違反《野生動物保育法》及毀損等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，各以3萬元交保。

鄭文正率同警方及林務局人員，前往開槍現場勘查，釐清開槍時機，並將扣案手機送數位鑑識，獵槍送槍枝屬性及殺傷力鑑定，以釐清案情並還原真相。