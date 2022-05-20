李晨和范冰冰2019年宣布分手，4年感情畫下句點，當時傳出兩人其實結婚過、後來又離婚，不過雙方皆否認此傳聞，甚至揚言不排除提告，如今恢復單身3年多的李晨，近日遭爆現身成都的「極樂派對」，由於現場全是網紅辣妹，立刻引起網友討論。

李晨近日被爆料現身成都的「極樂派對」，只見夜店老闆不僅曬出與他的合照，還在微博發布影片，標題寫下「歡迎李晨來成都PH」，影片中只見桌上擺滿香檳，包廂裡出席的男性，身旁都有身材火辣的女子陪侍在側，受到當時氣氛使然，不少人趁著酒酣耳熱之際對身邊美女摟摟抱抱，甚至還上下其手，隨時都有可能擦槍走火。

夜店老闆曬出當晚與李晨的合照。(微博)

李晨現身派對始終與異性保持距離，讓網友大讚是「正人君子」。(微博)

不過，李晨卻不受週遭氛圍影響，而是在旁專注打撞球，即便身邊有位身穿黑衣的高挑美女陪伴，但始終與對方保持距離，即便被其他美女認出熱情招呼，他也僅是禮貌性點頭回應，並未多做攀談或近距離的肢體接觸，讓網友大讚根本是「正人君子」，不過夜店老闆偷拍行徑已遭撻伐，雖然緊急將影片刪除，但截圖早已在網路瘋傳引發熱議。

范冰冰與李晨合作《武媚娘傳奇》結緣，陰陽合同事件爆發後，導致事業重創，2019年6月在微博宣布情逝，不過分手後兩人都沒傳出戀情，加上她曾表示為了不讓李晨受到牽連，才忍痛提出分手，更聲稱分手後仍是很好的朋友，也讓外界瘋傳兩人復合可能性很高。