台灣疫情嚴峻昨確診數竟破9 萬，而確診年齡更燒至學齡下的孩童，使得不少家長擔心家中未打疫苗小朋友，在缺兒童疫苗及快篩的同時，賈永婕今在臉書透露，收到很多醫院針對嬰幼兒醫療的需求，讓她心碎了。

台灣新冠疫情爆發時，賈永婕曾號召各界捐贈醫療器材、送愛心便當到各大醫院，受封為「防疫女神」，她還把愛心送到國外，而近期台灣本土疫情屢創新高，讓賈永婕擔心，便於19日在社群表示，看到嬰幼兒確診病例逐日增加的同時，前一天又陸續收到「很多醫院針對嬰幼兒醫療的需求」，讓她不禁心碎了，但有先補上亞東醫院的需求，「之前捐的救命神器HFNC專門給嬰兒的管線，XS還有S，我們配了三箱60組的管線」，希望最好都不要有開箱的一天，「但是有備無患！」

而賈永婕在跟廠商採購時也發現嬰幼兒的管線貨量不足，已經請廠商緊急跟紐西蘭進貨，先進來台灣再說吧，我們的下一代一定要好好守護！讓網友留「人美心更美」、「謝謝你的行動力，滿滿正能量」、「《希望最好不要開箱》這句話太棒了」。