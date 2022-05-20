【LIVE直播】本土確診今飆破10萬？ 陳時中示警：死亡率會往上走。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增8萬5761例確定病例，其中8萬5720例本土、41例境外移入個案，另增237例中重症、49例死亡，中重症個案創下今年新高。

今增85,720例本土病例介於未滿5歲至90歲以上，以為新北市2萬3704例，桃園市1萬1684例，台北市1萬1414例居多。至於41例境外移入個案，年齡介於未滿20歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年2月10日至5月19日。

國內今新增237例中重症個案，其中198例中症、39例重症，重症個案中49人死亡。死亡個案為28男、21女，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案且具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今年4月16日至5月17日，死亡日期介於5月8日至5月17日。

境外移入的部分則有41例，17例男性，24例女性，年齡介於未滿20歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於2月10日至5月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,156,291例確診，分別為12,432例境外移入，1,143,805本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1,284例死亡，其中1,269例本土，個案居住縣市分布為新北市599例、臺北市417例、基隆市65例、桃園市37例、彰化縣24例、臺中市23例、新竹縣15例、高雄市及花蓮縣各14例、臺東縣11例、臺南市及屏東縣各9例、宜蘭縣及雲林縣各7例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各4例、嘉義市2例、新竹市及金門縣各1例；另15例為境外移入。