警方在洪男車上查獲二級毒品安非他命及吸食器。（警方提供）

新北市1名41歲洪姓男子，本月14日晚間10時許，因為違規將車輛停放在防疫旅館的車道出入口，引起警方關注，警方上前查看後，發現車內疑似有違禁品，遂在一旁埋伏，待洪男返回準備開車時，立即上前盤查，果然查獲二級毒品安非他命及吸食器，警方訊後依毒品罪嫌將他移送士林地檢署偵辦。

警方表示，當天晚間淡水警分局中山路派出所警員在中正東路一段巡邏時，看到1輛自小客車停放在防疫旅館的車道出入口，擔心影響防疫的作業，加上車輛懸掛臨時車牌，警方覺得可疑便上前查看，不過卻發現鑰匙插在車上，但不見駕駛蹤跡，並在排檔桿旁的手提袋發現疑似毒品吸食器，於是便在附近埋伏，等待車主回來。

約莫1小時過後，警方看見洪男從一處社區大樓走出來，朝車子方向走去，並悄悄打開車門，警員見狀立即一擁而上，而洪男面對警方突然現身，一時不知所措，警方便盤查他的身份並詢問車內是否有違禁品，洪男見無法掩飾，便主動交付手提袋，警方在裡面查獲2包二級毒品安非他命以及2個吸食器，並將他帶回派出所訊問。

洪男坦承毒品為其所有，他向警方表示，當晚因臨時接到水電工作，所以開車前往工作地點，但因找不到合適的停車位，才會貪圖方便違規停車，但卻不知道阻擋防疫旅館的車道，沒想到自己便宜行事加上車子的臨時車牌，才會被警方盯上，警方訊後依毒品罪嫌將他移送。