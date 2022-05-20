產業分析公司Canalys出具報告指出，2022年第一季蘋果iPhone手機占北美智慧手機總出貨量達51%，在經濟籠罩陰霾之際提振了手機市場。

報告指出，今年第一季北美智慧手機出貨量達3900萬支，年增 3.7%。同一期間，蘋果iPhone手機市占率成長19%，達到51%。

Canalys分析師Brian Lynch表示，對蘋果iPhone 13系列手機的強勁需求，成為北美智慧手機市場主要的驅動力。

他表示，雖然蘋果在2021年第四季優先考慮其他地區，但隨著全球需求的不確定性增加，該公司已經將更多設備轉移回北美，以強化滿足需求的能力，並交付上一季的缺貨訂單。此外，蘋果推出最新版iPhone SE手機，為北美許多iOS鐵粉們提供一個負擔得起的選擇。

報告亦指出，三星以27%的市占率在北美區排名第二，惟其首季市占率僅成長1%。聯想首季市占率雖大幅成長56%，但僅達10%，在北美區排名第三。

Canalys表示，高漲的通膨料將給北美地區的電信業者帶來巨大壓力，但優惠的折扣與超值的舊換新方案或可吸引和留住客戶，將有助於緩解高階智慧手機市場的壓力。