疫情延燒，是否到校上課掀起強烈爭議，討論熱烈，彰化縣政府19日表示，採雙軌混合制，20日急轉彎，公布最新調整方向，高中以下學校全面採線上授課1周，縣屬國中3年級及縣屬高中3年級學生自5月23日至畢業典禮前，以不到校採線上教學為原則。

彰化縣高中以下學校自5月23日至5月29日暫停實體課程，採遠距線上教學。

私立幼兒園、非營利幼兒園、補習班得參考準用高中以下學校暫停實體課程規定，惟須需與家長溝通後續補課、退費事宜。

全校調整為線上教學的配套措施，一、學校教職員正常上班上課。教職員如因疫情居家隔離者或自主防疫者依照中央規定辦理。二、各級學校及幼兒園全校暫停實體課程期間，學生家庭照顧確有困難者，學校提供基本照顧服務含午餐。有基本照顧需求學生原則回原班級上課。三、學校因應學生需求得分流到校取回私人物品。四、停課期間，若遇到已排定之校園預防接種日程，仍請學童依照日程時間，到校接種，若學童因故無法到校接種，亦可自行與合約醫療院所預約，前往接種。

彰化縣政府表示，在國中會考前的最後衝刺，雙軌混合制是由國中小校長會議所凝聚的共識，考量點是讓家長們決定自己的小孩是否到校上課，防疫假不列入差勤紀錄。

但面對國內疫情朝向與病毐共存的階段，家長們憂心尚未施打疫苗的小孩的健康，縣政府完全理解，加上台灣已是一日生活圈，因此因應國中會考後的上課事宜，縣府教育處再次廣泛徵詢校長們意見之後，作出最新調整。