澎湃新聞20日報導，根據四川省衛健委的情況說明，19日新增本土確診病例20例、無症狀感染者102例，均為廣安鄰水縣篩查發現。至此，自5月9日以來，廣安市累計報告本土確診病例150例，無症狀感染者900例，合計染疫人數已達到1050人，病例高度集中在鄰水縣。

5月18日，廣安市應對新型冠狀病毒肺炎疫情應急指揮部發布第9號、第10號通告：5月19日零時起實施全市交通管控，在保障全市社會運行、應急處置、疫情防控和人民群眾基本生活的前提下，全市黨政機關、企事業單位實行居家辦公、閉環管理。

據《廣安日報》5月20日報導，四川省應對新冠肺炎疫情工作調度會議結束後，廣安市立即召開會議，全面貫徹落實省委、省政府部署，對抓好當前疫情防控工作進行再動員、再安排。

會議強調，鄰水是本輪疫情防控的主戰場，不僅抓好疫情防控、實現社會面清零任務重，還面臨群眾服務、物資保障、社會穩定等工作的嚴峻挑戰，全市上下務必要頂住壓力、凝聚合力、拼盡全力，支持鄰水主陣地打好攻堅戰。

上述會議要求，繼續實施全域全員核酸大篩查，貫徹好省委、省政府最新要求，落實好靜態管理各項措施，深入推進集中攻堅行動，盡早實現社會面清零。提升核酸檢測效率和品質，強化「採、送、測、檢、報、轉」各環節無縫銜接，提高監測預警靈敏度，切實阻斷病毒傳播管道。加快轉運隔離速度，精準開展流調溯源，盡快找到、圍住傳染源，嚴格落實轉運途中疫情防控管理要求，及時果斷、迅速有序轉運隔離人員，確保全過程安全快速高效，堅決斬斷傳播鏈條、防止疫情擴散。