【全程影音 】批蔡政府執政六周年是口號治國 國民黨：超前部署淪為笑話

立法院國民黨團今（20日）舉行「蔡政府執政6周年–口號治國」記者會，黨團副書記長洪孟楷痛批民進黨政府五缺（缺蛋、缺電、缺口罩、缺疫苗、缺快篩劑）、五亂（民心亂、紓困亂、指引亂、保單亂、停課亂），蔡英文總統2015年在野時曾說「無良政府跟黑心食品一樣必須被下架！」如今原封不動一字一句還給妳。

洪孟楷表示，今天520是沉重的520，從今天1月1日至昨天本土確診已突破95萬例，若依近日曲線去推估今天剛好破百萬例，蔡英文總統難道還要神隱嗎？難道還要不關心雙北市最嚴峻的疫情嗎？

洪孟楷批評，蔡總統昨天訪視新竹市的居家照護關懷中心，如今雙北市確診數最多，捨雙北而去新竹，心理念茲在茲還是選舉考量不是防疫考量，這樣對得起台灣人民嗎？

此外，蔡總統2020年連任就職演說提到，台灣連2次讓國際社會驚豔，第1次是民主選舉、第2次是防疫成績，2年前沾沾自喜的防疫成績，2年後台灣防疫成績如何？要不要再一次出來面對所有的國人。

洪孟楷批評，民進黨政府五缺、五亂，缺蛋、缺電、缺口罩、缺疫苗、缺快篩劑，8400億元的防疫紓困還有前瞻基礎建設8000多億元，為何如今還是有缺？這一次疫情來得又急又猛，新台灣模式什麼都沒有準備。亂象重生，哪一點不是因為貿然開放所衍生的，民心亂、紓困亂、指引亂、保單亂、停課亂。

洪孟楷轉述蔡總統2015年在野時的臉書發文，「一個無法讓人民安心的政府，卻經常誇言政績、自我感覺良好，可見執政者跟人民的距離有多麼遙遠。執政無法讓人民安心，選舉到了卻經常用恐嚇牌、對立牌來激化選情製造社會不安，以此召喚含血、含淚、含恨的選票，這種無良政府跟黑心食品一樣必須被下架！」

洪孟楷痛批，針對蔡總統2015年的發言，今天原封不動一字一句還給妳，「無良政府跟黑心食品一樣必須被下架！」