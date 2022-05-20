警方今年3月間先逮捕代收包裹的楊姓男子，再逮捕鄭姓女子；鄭女家中又被搜索，查獲大麻餅乾、錠狀安非他命、MDMA搖頭丸、毒咖啡包、愷他命與LSD毒郵票2張等各式毒品。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

刑事局中打接獲海關通報，只有大麻花毒郵包假冒成「素食口糧」想闖關，內藏大麻花總重逾1公斤，市價高超過百萬元。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

刑事局中打接獲海關通報，只有大麻花毒郵包假冒成「素食口糧」想闖關，內藏大麻花總重逾1公斤，市價高超過百萬元，並一舉將代收包裹的楊男，與鄭姓堂兄妹全部移送法辦。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

自己吸食不夠，還想走私販毒發大財。刑事局中部打擊犯罪中心今年3月攔截到一個來自美國加州的包裹，以「素食口糧、乾燥食品」為名義，裏頭竟塞有超過1公斤、市價逾百萬元的的二級毒品大麻花，警方透過代收包裹的楊姓男子追查，發現鄭姓堂兄妹聯手謀議自美國進口大麻欲在台變賣牟利，警方本月15日趁鄭姓主嫌返台度蜜月時，將他拘提到案，三人均依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。

刑事局偵查第6大隊第4隊今年3月間，接獲財政部關務署台中關通報，指關務人員執行航空郵包檢查時，有1件以「素食口糧、乾燥食品」名義，從美國加州寄送來台的可疑包裹，經會同開封查驗，發現竟內藏有第二級毒品「大麻花」，重量高達1030公克。

中打隨即與台中市警大雅、豐原與第四等分局，聯手組成專案小組深入追查，並報請中檢檢察官張富鈞指揮偵辦；36歲楊男坦承收了32歲鄭女10萬元之託，代收包裹；鄭女平日無業在家、自己亦有吸食大麻，向警方供稱與人在美國的39歲堂哥合謀，由堂哥自美國寄來大麻花，她在台販售後再將收益與堂哥拆帳分潤，誰知道才第一次運毒來台就被逮。

警方3月22日先在台中市南屯區逮捕楊男，隔天再循線至西屯區逮捕鄭女，並在鄭女住處搜索，除了先前查扣的第二級毒品大麻花1059.34公克，再查獲大麻餅乾15包331.32公克、甲基安非他命錠1包3.6公克、MDMA搖頭丸3包4.36公克、毒咖啡包8包23.47公克、愷他命2包22.62公克、LSD毒郵票2張及手機6支等；鄭女起先誆稱都是自己要吸食的，但因數量太過龐大，才坦承想販毒牟利。

今年5月初，專案小組掌握到長年住在美國加州經商的鄭男，帶著新婚妻子返台度蜜月，15日當天前往台南市永康區鄭姓主嫌落腳處將他拘提，考量他剛自美返台，警方不敢大意全程穿著防護衣，將人解送回台中。

根據警方估計，大麻在台每公克市價上千元，品質好的價格更從數千至上萬元不等，鄭姓堂兄妹運送的這批重量逾1公斤的大麻花，保守估計至少可獲利上百萬元，所幸及時被警方查獲、攔截，3人均移送台中地檢署偵辦。

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