高雄楠梓有幼兒園傳出不當對待幼兒，導致孩童牙齒被打斷，受害家屬已報案，高巿府教育局20日表示，對不當對待幼兒事件零容忍，絕對依法懲處，將依《幼兒教育及照顧法》視情節輕重，裁罰幼兒園減招、停招、或停辦。

教育局表示，接獲通報後，已通知幼兒園保留監視器畫面，並與社會局處理了解，同時警方也已介入偵辦，20日並會同社會局到園調查，將依《幼兒教育及照顧法》51條，視情節輕重，裁罰幼兒園減招、停招、或停辦等處分。

高巿警楠梓分局指出，本月18日下午2時40分楠梓區某幼兒園發生男童遭該園老師打傷，男童母親19日中午向右昌派出所提告，分局立即依規定通報兒少保護，另啟動網絡社政、教育、醫療等，提供心理諮商、法律諮詢等服務。

涉案幼兒園邱姓主任表示，園內發生此重大事件後，第一時間就通報有關單位，立即到家長家裡探望慰問受傷的孩子，也誠心誠意的道歉，並和家長溝通協調善後處理的事情。園方指出，有關單位也開始介入調查此案件，園方會配合調查，絕不隱瞞，往後在聘老師時會特別謹慎小心。