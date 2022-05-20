有洋蔥！9旬嬤思鄉少女時代「鴨母寮」 中市警助返家

台中市一名92歲老婦，經過一甲子多還是心繫少女時代，位於梧棲區內一處舊稱「鴨母寮」的娘家，有時會向家人說，她要回去「鴨母寮」，日前中午趁著家人午睡時跑出門，在車水馬龍的崇德路與太原路口徘徊，所幸遇到熱心民眾報警，員警問她住哪裡、要去哪裡一律都說「鴨母寮」，聽得員警滿頭霧水，經以人臉辨識系統確認老婦身分，順利聯絡家屬，幫助阿嬤返家。

台中市政府警察局第二分局永興派出所警員謝苡晨、黃鈞震17日接獲民眾報案稱北區崇德路與太原路口有迷失老人，立即前往處理。

原來是擔任照護員的熱心民眾服務完個案欲返家時，發現老婦步履蹣跚地徘徊在崇德路與太原路口，眼見車水馬龍，唯恐發生意外，趕緊報警求助。

經員警檢視，老婦身上只帶著衣服、鞋子，完全沒帶身分證件，又只回答得出自己的姓名，其餘問題都答不知道，問她住哪裡、要去哪裡一律都說「鴨母寮」，只好先將老婦載回派出所休息。

經過員警耐心溝通，得知老婦的姓氏、生肖，靠著老婦僅存的記憶推測其出生年份，再利用人臉辨識系統過濾篩選，辨識結果中有一筆19年次、冠夫姓的蔡姓婦人與其相符，確認老婦的身分。

警方趕緊聯絡家屬，接到電話的媳婦吃驚，還以為婆婆仍在房間睡午覺，十萬火急地趕到派出所接人，看到婆婆安然無恙地坐在派出所沙發上喝著熱茶，這才放下心中大石。

並進一步告知警方，婆婆娘家位於梧棲舊稱「鴨母寮」的地區，因為失智症，記憶停留在少女時代，才會一直吵著要回「鴨母寮」，直說感謝員警熱心協助，讓高齡老母可以平安返家，沒有釀成意外。

警第二分局呼籲，家有一老如有一寶，台灣已邁入高齡化社會，老人迷途情況日益增加，民眾對於家中長者要多加關懷、妥適照護，注意有無出現失智症狀，嚴防走失；也可以在老人家的衣物縫上姓名電話等資訊或申請愛心手鍊佩戴，提高警方連繫家屬的效率，避免發生意外。