大陸海關總署副署長王令浚今在記者會上表示，從2012年以來，大陸外貿取得亮眼成績，包括貿易進出口連創新高，2021年突破40兆人民幣大關，國際市場分額提升到13.5％。外貿易也不斷高品質發展，從「中國製造」（Made in China）向「中國智造」（Intelligent manufacturing in China）轉型升級。

此外，大陸商務部副部長盛秋平則稱，這10年擴內需促消費取得新進展。2021年社會消費品零售總額達44.1兆元，比2012年增長1.1倍，年均增長8.8％，消費多年成為經濟增長第一拉動力。

中共二十大今年秋天即將登場。而中共中央宣傳部近期以來密集召開「中國這十年」系列主題新聞發布會，找來大陸各部委、單位總結歸納大陸這10年在內外各方面取得的相關成績單。

王令浚指出，從量上看：大陸貨物貿易進出口連創新高。從2012年的24.4兆元（人民幣，下同）增至2021年的39.1兆元，增量高達14.7兆元，2018年突破30兆元大關，2021年接近40兆元關口，國際市場分額由2012年的10.4％提升到去年的13.5％，全球貨物貿易第一大國地位更加鞏固。

他還稱，近十年大陸貨物貿易規模的不斷躍升，充分體現中國不僅是「世界工廠」，也是「世界市場」，在向全球市場提供豐富商品的同時，也為各國提供更廣闊的中國市場發展機遇。

至於從質上看：對外貿易高品質發展持續推進。王令浚表明，大陸外貿經營主體更有活力，外貿「朋友圈」不斷擴大，與「一帶一路」沿線國家貿易持續深化暢通，大陸內部區域布局更加優化，進出口商品結構更加優化，外貿發展新動能不斷激發。這十年對外貿易高品質發展，「中國製造」（Made in China）向「中國智造」（Intelligent manufacturing in China）轉型升級，中國外貿在參與國際競爭中更強，在經濟引擎中發揮的作用更大，長期向好發展的基礎更雄厚。

此外，盛秋平稱，這十年商務部堅定實施擴大內需戰略，積極促進消費，擴大大陸內部需求，發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用。結構不斷優化，2021年人均服務性消費占居民消費比重為44.2％，比2013年提升4.5個百分點（2013年起開始統計）。

而這10年外貿高品質發展邁出新步伐。盛秋平說，2021年，貨物貿易總額達6.05兆美元，服務貿易突破8000億美元，較2012年分別增長56％和70％。貿易結構持續優化。知識密集型服務貿易額較2012年增長122.1％，服務貿易逆差創10年新低。創新動能加速釋放。跨境電商進出口規模5年增長近10倍，市場採購貿易出口規模7年增長7倍。內外貿一體化程度穩步提升。成功舉辦四屆進博會，累計成交額達2722.7億美元。