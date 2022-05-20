國民黨主席朱立倫強勢突襲徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發有意參選者與藍營基層反彈。國民黨立委萬美玲今提醒，黨中央對地方意見領袖整合要快，這局不會自然而然好了，或放著讓時間弭平這種事，會比朱想的困難一點。

萬美玲認為，解鈴還須繫鈴人，要化解還是要朱立倫本人，這件事沒有別的人可以做，且在朱出國前就要把這件事做好；朱需要大家，張善政也是，要積極一點做好事後彌補與溝通。

至於桃園藍營陷分裂危機，萬美玲說，議長邱奕勝是以大局為重的人，立委呂玉玲是好姐姐，黨前副祕書長羅智強對黨也忠貞，若朱立倫拿出誠意溝通、善加處理，相信可以化解。至於她自己，即便過程不能接受，但也一定全力輔選與支持。

但萬美玲仍點名，朱立倫現在天涯海角也應該把邱奕勝找出來好好談談，邱是地方老大哥，朱要給邱一個說法。

萬美玲表示，張善政這兩天在地方拜訪，爭取黨內要角支持，但也有打電話給她希望安排碰面，但地方哪個市議員現在敢跟張善政碰面？有些是有情緒，有些是議長老大（指邱奕勝）不開心。

萬美玲分析，正因為朱立倫最了解桃園，認為任何整合都會留下較大裂痕，乾脆用更有高度的人下來選讓大家較沒有意見，但這也要先有一些溝通，要說服大家這個人確實比較好，少了這一步較可惜，她也不能接受「前天出場方式」。

萬美玲說，年底桃園市長選戰對國民黨是場團隊戰，若最後四分五裂、沒有共同努力也沒用，現在最重要是朱立倫如何把大家連在一起，張善政是張好牌，但若放任張自己在第一線走承受大家情緒與責難很辛苦，張的力量也沒有能力整合。

萬美玲透露，確實曾建議黨中央盡早決定桃園市長人選，但當時朱立倫認為敵不動、我不動，前天卻突如其來徵召，時間點讓人錯愕，「要快，但快不是這種快法，要有章法」，張善政是好牌，學經歷與個人特質都優，也沒有跟地方溝通。

萬美玲認為，桃園市長選舉國民黨要贏，民眾期待是唯一可以勝選的籌碼，不要讓人家覺得國民黨在內鬥；黨中央要說服選民不容易，但個別立委要說服支持者力量就會較大，所以黨要取得這些人認同，才能到地方把選民與熱情找回來。

萬美玲也提到，當時黨中央應把大家找來坐下來談，都是自家人，聽聽大家想法，評估優劣，看誰是最大公約數，選上後要怎麼分工，這不是蠻美好的事？但黨只有一次徵詢，但大概就是問桃園市長選戰看法，有沒有想選，也不算真的徵詢。